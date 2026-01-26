ائتلاف المالكي: ترشيح مختار العصر لرئاسة الحكومة جاء بأمر من الإمام خامنئي حصراً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف المالكي المدعو صلاح بوشي، الأثنين ، لاتوجد انقسامات داخل الاطار التنسيقي على ترشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء لكون ترشيحه جاء بأمر من الإمام خامنئي .وقال بوشي في حديث صحفي، ان “عدم التصويت من قبل بعض الأطراف السياسية داخل الاطار التنسيقي على المرشح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، لايعني ان هناك انقسامات داخل الاطار”.وأضاف ان “التحفظات داخل الاطار تمثل امر طبيعي في مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة، خصوصا ان بعض الجهات السياسية لديها رغبة في تثبيت وجودها السياسي، وهذا امر طبيعي جدا”.وبين ان “بعض القوى السياسية لديها رأي تسعى من خلاله للحصول على افضل المكاسب من خلال الكابينات الوزارية، والمالكي يتعامل مع هذا الموضوع على انه امر تفاوضي طبيعي وليس محاولة للضغط عليه، في حين ان بعض القوى تستخدم هذه ورقة التصويت لتثبيت شرط الشراكة، خصوصا ان الاطار يعمل وفق أوامر خامنئي وقيادات الحرس الثوري.

