ائتلاف النصر:الإطار عازم على عدم كسر المدد الدستورية لتشكيل الحكومة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الاثنين، إن “اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أن الإطار سيحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين كحد أقصى”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي عازم على عدم كسر المدد الدستورية وتشكيل حكومة ضمن تلك المدد”، مبيناً أن “المرحلة الحالية تتطلب تسمية رئيسي مجلس النواب والجمهورية”.وأشار الرديني، إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً مكثفاً بين جميع القوى السياسية لحسم تسمية المناصب”.

