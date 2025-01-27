الإطار:الشيطان الأكبر صديقنا العزيز!!

الإطار:الشيطان الأكبر صديقنا العزيز!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الإطار علي نعمة، الاثنين إن الإطار لا مخاوف لديه من ترامب، والترويج لمخاوف بشأن فرض أي من العقوبات على العراق أمر غير حقيقي وبعيد عن الواقع”.وأضاف نعمة في حديث صحفي، أن “أحزاب الإطار وحشدها الشعبي لديهم علاقات جيدة مع أمريكا”، مردفاً بالقول: “نحن نسعى ونعمل على تعزيز تلك العلاقة خلال المرحلة المقبلة”.وأشار إلى أن “الولايات المتحدة الامريكية دولة مؤسسات ولديها سياسة ثابتة في التعامل مع الدول ومن ضمنها العراق، وتغير رئيس البلاد لا يعني تغير تلك السياسة واتخاذ قرارات عدائية تجاه الدولة الصديقة لواشنطن، ومن بينها العراق”.وختم نعمة حديثه بالتأكيد على أن “الإطار التنسيقي لا تخوف لديه من ترامب، ولا يعتقد أن الرئيس الجمهوري سيفعل أي شيء تجاه العراق، بل على العكس سيقوم بتعزيز العلاقة خلال الفترة المقبلة”.

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