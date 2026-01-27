الإطار بين منع سافايا أو دخوله للعراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال حيدر الموسوي، وهو باحث سياسي مقرّب من قوى الإطار التنسيقي، في حديث صحفي ، إنّه “يمتلك معلومات تؤكد أنّ مارك سافايا مُنع من دخول الأراضي العراقية خلال الفترة الماضية، بسبب اعتراض جهات رسمية وسياسية على حجم تدخّله في الملف العراقي، رغم أنّه يقدَّم بوصفه مبعوثًا شخصيًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.في المقابل، قدّم القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز رواية مختلفة تمامًا، إذ قال في تصريح صحفي ، إنّ “مارك سافايا وصل بالفعل إلى بغداد خلال الأيام الماضية، وعقد لقاءات مع عدد من قادة الإطار التنسيقي”، مشيرًا إلى أنّ “الزيارة جاءت في سياق نقاشات أوسع تتعلّق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، وبالقراءة الأمريكية للتطوّرات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة”.وبينما لم تُعلن أي جهة حكومية عراقية رسميًا عن دخول سافايا أو منعه، خلال الأيام الماضية سلسلة تسريبات ورسائل غير رسمية من مصادر متقاطعة، تتحدث عن تحركات مزعومة للمبعوث الأمريكي بين عواصم إقليمية وبغداد، وحديث عن اجتماعات مغلقة في العاصمة العراقية، غير أنّ هذه المعطيات بقيت ضمن نطاق “التسريبات غير المؤكدة” من دون وثائق أو بيانات رسمية يمكن الاستناد إليها لإثباتها.وبحسب هذه التسريبات، فإنّ بعض الأوساط السياسية تتعامل مع سافايا على أنّه “قناة تواصل غير معلنة” بين فريق ترامب ودول وشخصيات في المنطقة، فيما تنظر إليه أطراف أخرى بريبة، وتعدّ حضوره أو تدخّله في تفاصيل المشهد العراقي مسًّا مباشرًا بـ”السيادة” وحدود الدور الخارجي المسموح به في لحظة داخلية معقدة.وبين رواية الباحث السياسي المقرّب من الإطار عن “المنع”، وحديث القيادي عامر الفايز عن “الوصول واللقاءات”، تبقى صورة ملف مارك سافايا في العراق ضبابية، في انتظار موقف رسمي يوضح طبيعة العلاقة وحدود الدور، ويضع حدًّا للتكهنات التي تتزايد في الكواليس السياسية حول حقيقة ما يجري في الغرف المغلقة بين ممثلي القوى العراقية والدوائر القريبة من ترامب.

