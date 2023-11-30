الإيراني العامري: برعاية الإمام خامئني أَنشَأْنَا العراق الحديث!!

الإيراني العامري: برعاية الإمام خامئني أَنشَأْنَا العراق الحديث!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني رئيس ما يسمى تحالف “نبني” زعيم منظمة “بدر” هادي العامري، يوم الخميس، انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها الشهر المقبل بأنها “جزء من مشروع المقاومة الإسلامية” .وأضاف العامري، في كلمة له اليوم خلال المؤتمر الموحد للإعلان عن تحالفه في محافظة المثنى: استطعنا برعاية الإمام خامئني خلال فترة وجيزة أن نحقق “انتصارات عظيمة في العراق”، أولها  بناء “العراق الحديث”، ثانيها طرد القوات الأمريكية من العراق، وثالثها تشكيل الحشد الشعبي الذي سيكون هو الكل بالكل في العراق.

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