التوقيع على عقد استثماري مع شركة “كردية” لإنشاء مصفى في كركوك

التوقيع على عقد استثماري مع شركة “كردية” لإنشاء مصفى في كركوك
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كركوك/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الخميس، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة النفط الاتحادية، على إنشاء أول مصفاة نفطي في المحافظة. وقال مصطفى، في مؤتمر صحفي ، إن “كركوك وقعت أول عقد استثماري لإنشاء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل في اليوم، وحصلت على موافقات رئيس الوزراء ووزارة النفط”.وبين مصطفى، أن “موقع المصفاة سيكون قرب شركة غاز الشمال جنوب غربي كركوك”.ولفت إلى أن “المصفاة ستوفر فرص عمل للشباب، مبيناً أن “الشركة المنفذة هي شركة رانية الدولية للنفط.

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