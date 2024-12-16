العراق والأردن يؤكدان على التعاون القضائي بين البلدين

العراق والأردن يؤكدان على التعاون القضائي بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، مع السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة أوجه التعاون القضائي بين البلدين.وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق ماهر الطراونة”.وأضاف أن “اللقاء بحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين”.

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