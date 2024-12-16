العراق والأردن يؤكدان على التعاون القضائي بين البلدين

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النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025
المالية النيابية:الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي
بالوثائق..البنك المركزي يعاقب (49) شركة متورطة بغسيل الأموال
اليوم..اسعار صرف الدولار = 151500 ديناراً
وزارة المالية ترسل وفدا فنيا إلى الإقليم للمساعدة بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصادر سياسية:بلينكن أبلغ السوداني بحل ميليشيا الحشد الشعبي
مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا
حكومة العراق من الدفاع عن بشار الأسد ومقاتلة الإرهابيين إلى الترحيب بالتغيير الجديد
السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
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