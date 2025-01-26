العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات

العراق وتركيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد، اليوم، بعد وصول الأخير، أن “العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا جيدة، وقد ناقشنا كيفية تطويرها بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد”.وأضاف حسين، أن “هناك مجالات واسعة للعمل المشترك مع تركيا في القضايا الاقتصادية والسياسية”، مشيراً إلى أنه تم مناقشة الظروف المحيطة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع في سوريا، حيث أكد أنه يتم التواصل المستمر مع الإدارة الجديدة في دمشق.كما أكد حسين، “تمت مناقشة الوضع الأمني وتواجد تنظيم داعش الإرهابي على الحدود، وسيتم عقد اجتماعات متعددة بين الجانبين للتباحث حول ملفات المنطقة ومحاربة الإرهاب”.من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن “اللقاء مع حسين تناول القضايا الإقليمية، ونحن نعتبر العلاقة مع العراق استراتيجية”.وأوضح فيدان، “كلما نال العراق الأمن والاستقرار، سينعكس ذلك إيجابياً على تركيا”.وأضاف، “نحن نعمل على تنفيذ مشروع طريق التنمية، ونسعى للمساهمة في جميع المشاريع المتعلقة بالتنمية”.وأشار فيدان إلى أهمية التنسيق الأمني بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش وحزب العمال الكوردستاني، مؤكداً “ناقشنا التنسيق لمكافحة داعش وتطرقنا إلى المسائل الخلافية الاقليمية التي يجب أن لا تؤثر على أمن البلدين”.

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