العراق يشارك في مؤتمر الكوب/28

العراق يشارك في مؤتمر الكوب/28
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، دولة الإمارات العربية للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) والذي سينعقد في إمارة دبي.وذكر بيان صادر عن الرئاسة، أن رشيد سيحضر قمة الزعماء التي ستعقد يوم غد الجمعة 1 كانون الأول 2023، حيث سيلقي كلمة العراق خلال القمة.ويرافق رئيس الجمهورية وفد حكومي رفيع المستوى ضم كلا من: وزير الخارجية فؤاد حسين، وزير البيئة نزار ئاميدي وعددا من الخبراء والمستشارين.ويُعقد COP28 في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.وسيكون المؤتمر محطة حاسمة، تتحد فيها جهود العالم حول العمل المناخي الفعّال وتقديم الحلول ما يتطلب التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

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