آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
مصدر مطلع:مقاطعة معظم الأحزاب الكردية لاجتماع البارزاني
نائب إطاري: سيبقى العراق تحت الحكم الإيراني رغم أنف أمريكا وحلفائها العرب
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
سومو: أكثر من (14) مليار دولار إيرادات بيع النفط خلال الثلث الأول من العام الحالي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
-
- رياضية
اليوم.. المواجهة بين فريقي سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي
تحديد أسعار تذاكر مباراة العراق -كوريا الجنوبية
مفتن يخصص(250) مليون دينار عراقي للمنتخب الوطني في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026
اللاعب (إبراهيم بايش) يلتحق بتدريبات المنتخب الوطني في البصرة
تدريبات مغلقة للمنتخب العراقي بإشراف المدرب أرنولد
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
نائب إطاري: سيبقى العراق تحت الحكم الإيراني رغم أنف أمريكا وحلفائها العرب
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
مصدر سياسي: زيارة السوداني المرتقبة إلى مصر من أجل دعم الولاية الثانية له
نائب:العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب سياسة السوداني الفاشلة
-
- اذاعة INN