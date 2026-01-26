بارك :تشكيل العراق لحكومة تواصل طريق التعاون مع جيرانه والغرب أمر أساسي للاستقرار

آخر تحديث:
- سياسية
ائتلاف المالكي: ترشيح مختار العصر لرئاسة الحكومة جاء بأمر من الإمام خامنئي حصراً
خبير قانوني: لا يوجد توافق سياسي بشأن انتخاب رئيس الجمهورية
حزب طالباني: أكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية
نائب إطاري: توجه برلماني لإلغاء قرارات السوداني الإخيرة
مصدر مطلع: تكليف هاشم عزاوي السامرائي بمنصب محافظ صلاح الدين وكالةً
- عربية ودولية
صحيفة: الجيش الأمريكي استكمل استعداداته لتوجيه ضربة عسكرية لإيران الإرهاب
ويتكوف وكوشنر يبحثان مع نتانياهو الوضع في غزة والتوتر مع إيران
واشنطن تطلب من روما الانضمام الى القوة الدولية في غزة
قوات “قسد” الانفصالية تغرق الاتفاق وتستهدف الجيش السوري بطائرات مسيرة
الحكومة السورية تمنح قوات “قسد الانفصالية” أربعة أيام للاندماج
- اراء ومقالات
- اقتصادية
لدعم إيران في مواجهتها مع أمريكا وإسرائيل ..ارتفاع اسعار صرف الدولار من قبل حكومة الإطار إلى 151,000 ديناراً
وزارة النفط:أكثر من (6)مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر كانون الأول 2025
المجلس الوزاري للاقتصاد ينفي استقطاع مفردات من الرواتب
كلاوات السوداني..يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المنتجات النفطية
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
- رياضية
- تحقيقات
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر حكومي:التيار الصدري مشارك في كل الحكومات ولديه أكثر من 2000 مدير عام ودرجة خاصة والغزي سيبقى في منصبه
ائتلاف السوداني:الأصوات الانتخابية التي حصلنا عليها حولناها إلى المالكي ليكون رئيسا للحكومة ولتمرير قانون الحشد الشعبي
ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية تدعو الى إعلان الحرب ضد أمريكا وإسرائيل للدفاع عن إيران!
تحالفي العزم والحسم يرحبان بقاتل العرب السنّة والنزوح من مناطقهم واغتصاب أراضيهم (المالكي) من أجل المليارات والمناصب
الإطار الإيراني: المالكي رئيسا للحكومة المقبلة
