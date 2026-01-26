بارك :تشكيل العراق لحكومة تواصل طريق التعاون مع جيرانه والغرب أمر أساسي للاستقرار

بارك :تشكيل العراق لحكومة تواصل طريق التعاون مع جيرانه والغرب أمر أساسي للاستقرار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، بشأن تشكيل العراق لحكومته.وكتب باراك، تغريدة عبر منصة (إكس)،  إن “تشكيل العراق لحكومة تواصل طريق التعاون مع جيرانه والغرب أمر أساسي للاستقرار والازدهار الإقليميين”.

