بغداد تدين هجوم دمياط وتنسق مع القاهرة قبل قمة عمّان حول القدس

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه حسين مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث شدد على وقوف العراق إلى جانب مصر في مواجهة أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار أو تعريض المرافق الحيوية للخطر.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، ناقش الجانبان التحضيرات للاجتماع العربي المرتقب في العاصمة الأردنية عمّان يوم الأربعاء المقبل، والمخصص لبحث التطورات المتعلقة بمدينة القدس، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الوزيران آخر المستجدات في المنطقة، ولا سيما التوترات المرتبطة بالصراع في مضيق هرمز، حيث أكدا أن الحلول المستدامة للأزمات الإقليمية تمر عبر المفاوضات والحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي سياق الحديث عن الشأن العراقي، استعرض فؤاد حسين تطورات العلاقات العراقية–الخليجية، إضافة إلى سياسة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، وبشكل خاص قرار حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أحد المسارات الأساسية لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، اندلاع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين في ميناء دمياط، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تواصل السلطات المصرية تحقيقاتها لتحديد مصدر الطائرة المسيّرة والجهة التي تقف وراء العملية، من دون صدور نتائج رسمية حتى اللحظة.