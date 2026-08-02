ترمب يُكثّف رسائله الرقمية.. مقاتلات وصور عسكرية وتلميحات تضرب إيران وسط تصاعد التوتر

شهدت الصفحة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة “تروث سوشيال”، مساء السبت، نشاطاً مكثفاً خلال دقائق، تضمن سلسلة منشورات حملت رسائل سياسية وعسكرية واقتصادية متزامنة مع تصاعد الحديث عن احتمال توجيه ضربة أميركية لإيران.

وبحسب ما رصدته وكالة شفق نيوز، نشر ترمب صوراً لمقاتلات أميركية، بينها F-22 Raptor وF-15EX، إلى جانب صورة لبيانات تُظهر تراجع قيمة العملة الإيرانية، مرفقة بتعليق: “ترمب يدمر العملة الإيرانية”.

كما تضمنت المنشورات صوراً للرئيس الأميركي وهو يقبّل الصليب، وأخرى تُظهره في مشهد ذي طابع عسكري مستوحى من حقبة تاريخية قديمة، في خطوة فسّرها متابعون على أنها رسائل رمزية تتزامن مع التطورات المتسارعة في المنطقة.

ويأتي هذا النشاط الإلكتروني بعد ساعات من تقرير نشره موقع أكسيوس، أفاد بأن ترمب يدرس إصدار أمر عاجل لتنفيذ ضربة تستهدف منشآت طاقة داخل إيران.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب تحسباً لاحتمال تنفيذ الولايات المتحدة هجوماً واسعاً على إيران دون مشاركة إسرائيلية مباشرة، فيما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن واشنطن “باتت أقرب من أي وقت مضى إلى استئناف الحرب ضد إيران”.

من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن سلاح الجو الإسرائيلي عزز حالة الاستنفار في منظومات الدفاع الجوي، بالتزامن مع تصاعد التقديرات الأمنية بشأن تطورات الساعات المقبلة.

وفي رسالة حملت نبرة تصعيد، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن البيت الأبيض قوله إن “إيران ستدفع ثمناً باهظاً ما لم تعد إلى طاولة المفاوضات”.

في المقابل، حذر المفاوض الإيراني السابق والمستشار السياسي محمد مرندي من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية المدنية في إيران سيُقابل برد يشمل البنى التحتية الحيوية في إسرائيل وعدد من دول الخليج، وربما الأردن، ما يعكس اتساع دائرة التحذيرات مع احتدام التوتر الإقليمي.