تصاعد التهديدات الإقليمية… تقارير تتحدث عن إدراج قادة الحشد الشعبي في “بنك الأهداف” الإسرائيلي حتى نهاية رمضان

INN وشنطن:

كشفت تقارير إعلامية متداولة في الأوساط السياسية والأمنية عن معلومات تشير إلى إدراج عدد من قادة فصائل الحشد الشعبي في العراق ضمن ما يُعرف بـ“بنك الأهداف” لدى إسرائيل، في ظل التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة.

وبحسب هذه التقارير، فإن بداية التحركات المحتملة قد تكون منذ يوم الجمعة، مع توقعات بأن يستمر هذا الملف مفتوحًا حتى نهاية شهر رمضان، في إطار ما تصفه بعض التحليلات بمحاولة تقليص نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بمحاور إقليمية.

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من الحكومة العراقية أو من الجانب الإسرائيلي يؤكد هذه المعلومات، إلا أن مراقبين يرون أن العراق قد يكون أمام مرحلة حساسة أمنياً إذا ما تحولت هذه التسريبات إلى واقع ميداني، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة