حزب بارزاني:تنفيذ شروطنا قبل التحالف مع حزب طالباني في كركوك لنيله منصب المحافظ

حزب بارزاني:تنفيذ شروطنا قبل التحالف مع حزب طالباني في كركوك لنيله منصب المحافظ
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة كركوك محمد كمال، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، تشكيل تحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة أو الاعتراف بحق الاتحاد الوطني بمنصب المحافظ. وقال كمال في حديث صحفي، إنه “حتى الآن لم تعلن نتائج الانتخابات بشكل رسمي ولم تبدأ المفاوضات مع أي طرف، ولم نعلن حتى الآن تأييدنا لآن يكون المحافظ من الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف، أننا “نؤيد أن يكون المحافظ كرديا باعتبار المكون هو الأكبر في كركوك، ولكن لا يمكن إدارة محافظة كركوك إلا بالتوافق بين جميع المكونات والأطراف السياسية”.وأشار كمال إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني هو الفائز الأول في كركوك ولكن مع هذا هنالك مفاوضات طويلة وشروط يجب تحقيقها، لمن يريد إدارة الحكومة المحلية في المحافظة”.

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