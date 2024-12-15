حزب طالباني: الوقت مازال مبكراً على تحديد المناصب المهمة في حكومة الإقليم

حزب طالباني: الوقت مازال مبكراً على تحديد المناصب المهمة في حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، ان الوقت مازال مبكراً على مناقشة وطرح الأسماء الوزارية والرئاسية التي ستتولى المناصب في حكومة الإقليم الجديدة وقال الشيخ رؤوف في حدجيث صحفي، ان “الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماع بين الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي، من اجل مناقشة ملف تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم”.وأضاف ان “الحزبين لم يعقدا اجتماعات بعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب في كردستان، حيث سيتم توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب والقوى السياسية بعد عقد الاجتماعات في الأيام القليلة المقبلة”.وبين ان “الوقت مازال مبكراً لطرح او بحث ملف الأسماء التي ستتولى المناصب الرئاسية الوزارية في الحكومة الجديدة لإقليم كردستان، حيث من المنتظر بدء عقد الاجتماعات بهذا الخصوص بين الحزبين الاتحاد والديمقراطي لمناقشة الأسماء التي ستتولى المناصب”.

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