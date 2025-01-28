(حكيم شاكر) مدربا لمنتخب “اساطير العراق”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- سمّى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، حكيم شاكر مدرباً لمنتخب “أساطير العراق” فوق 40 عاماً، قبيل المشاركة ببطولة “أساطير الخليج” التي ستنطلق الشهر المقبل في الكويت.

وقال شاكر في حديث صحفي، “لقد أوعز الاتحاد العراقي ليّ بتشكيل منتخب أساطير العراق استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وتسميتي جاءت من قبل الاتحاد لأمور فنية ولوجستية وإدارية تابعة للاتحاد، وقرار تشكيل المنتخب جاء بموافقة الاتحاد حصراً”.

وأضاف “سنعمل بالموجود وسيتم اختيار اللاعبين الأفضل وحسب الرؤيا والمواصفات التي سيتم من خلالها اختيار لاعبي منتخب العراق”.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، قد أعلن في الثاني من الشهر الجاري، إقامةَ بطولة “أساطير الخليج” خلال شهر شباط/ فبراير المقبل.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ؛ أن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار، حضر الاجتماع استجابة لمبادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، عبد الرحمن المطيري.

وأشار البيان؛ إلى ان البطولة قد خُطط لها أن تُقام على هامش فعاليات خليجي زين 26 – الكويت، إلا أنه تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنويّ الذي تستضيفه الكويت خلال شهر شباط/ فبراير المقبل.

وتهدف البطولة إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة، وتعزيز التجربة الرياضيّة والثقافية المستفادة من النسخة الحالية للبطولة.