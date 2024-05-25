خبير اقتصادي:التعيينات الخاصة ثقب أسود في موازنة 2024

خبير اقتصادي:التعيينات الخاصة ثقب أسود في موازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن وجود أكثر من 6 آلاف درجة وظيفية عامة وخاصة بالموازنة العامة لسنة 2024 توزعت بين بغداد وإقليم كردستان، فيما وصفها بالـ”ثقب الأسود”.وقال المرسومي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي ، إن “الدرجات الخاصة ثقب اسود آخر في الموازنة العامة 2024 حيث بلغ عدد الدرجات الخاصة (العليا أ) وكيل وزير فما فوق 768 موظف”، مبينا أن “كردستان لوحدها تستحوذ على 329 درجة أي بنسبة 43% من إجمالي الدرجات الخاصة (العليا أ)”.وأضاف، “فيما تستأثر وزارة الخارجية على الحصة الأكبر بين الوزارات العراقية بـ 118 درجة تليها التعليم العالي 44 درجة”.وتابع، أن “عدد الدرجات الخاصة (العليا ب) بدرجة مدير عام بلغت 5319 موظف حيث تستحوذ كردستان على 1161 درجة خاصة من (العليا ب) أي 22% من الإجمالي”.وأوضح، أن “وزارة التعليم تاتي بالمرتبة الأولى بين الوزارات بـ 493 درجة تليها الدفاع 414 درجة ثم الداخلية 310 درجة”.

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