رشيد:اعتمدنا “عدة خطط استراتيجية لتحقيق التنمية الاجتماعية”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس الثلاثاء، ان العراق يولي اهتماماً خاصاً بالتغيرات المناخية.وقال رشيد في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة: “العراق يولي اهتماماً خاصاً بالتغيرات المناخية اتباع سياسات خاصة”، لافتا الى أن “العراق عمل على تعزيز المشاركة الديمقراطية ومحاربة الفساد لتحقيق العدالة”.وتابع: “نتطلع لعالم أكثر أمناً وسلاماً فالعدالة الاجتماعية ضرورية لتحقيق تكافل الفرص”.وأضاف أن “معالجة الفجوات الاجتماعية بالعالم تتطلب تعاوناً دولياً”، مشير الى ان “العراق اعتمد عدة خطط استراتيجية لتحقيق التنمية الاجتماعية وحقق خلال السنوات الأخيرة تقدماً كبير في الحماية الاجتماعية”.

