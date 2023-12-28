رشيد لرئيس الوزراء الإسباني العراق أصبح بيئة مستقرة وآمنة

رشيد لرئيس الوزراء الإسباني العراق أصبح بيئة مستقرة وآمنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ان العراق يتطلع لمساهمة الشركات ورجال الأعمال الإسبان بعملية البناء والإعمار.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والوفد المرافق له”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتوسيع التعاون الثنائي وبما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعبين الصديقين”.وأضاف، ان “اللقاء الذي حضره وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، تناول آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي وجهود العراق الحثيثة في ترسيخ  الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”. وأكد رئيس الجمهورية وفقا للبيان “حرص العراق على تمتين علاقات الصداقة مع إسبانيا، والنهوض بها وتعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، سيما الاقتصادية والبيئية والثقافية والزراعية والاستثمارية والطاقة المتجددة”.وشدد أن “العراق أصبح بيئة مستقرة وآمنة ويتطلع إلى مساهمة الشركات ورجال الأعمال الإسبان في عملية البناء والإعمار وتأهيل البنى التحتية والارتقاء بالواقع الصحي والتعليمي والخدمي، والاستفادة من الخبرات في تحقيق التنمية الشاملة، والتنسيق والتعاون بين الجانبين في مكافحة مخاطر الإرهاب والتطرف”.وبين رئيس الجمهورية “موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، مشددا على “وجوب وقف العدوان والقصف على قطاع غزة والمدن الفلسطينية الأخرى والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية”. بدوره، أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن “حرص بلاده على إدامة التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية، مشيدا “بدور العراق المحوري وجهوده في تقريب وجهات النظر بين عدد من دول المنطقة”.

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