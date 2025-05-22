روسيا:إسقاط طائرات أوكرانية مسيرة فوق موسكو

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أسقطت القوات الروسية 35 مسيّرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الخميس، في هجوم أدى إلى إغلاق مطارات رئيسية في العاصمة الروسية موقتا.وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في وقت سابق من صباح الخميس إن 23 طائرة أسقطت، مضيفا على تلغرام أن جهاز الطوارئ أرسل إلى مواقع تحطمها.وتأتي هذه الهجمات بطائرات مسيّرة في وقت تبذل جهود دبلوماسية أوروبية مكثفة، بدعم من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار من قبل روسيا التي بدأت هجوما واسع النطاق ضد أوكرانيا في فبراير 2022.ويرسل الجيش الأوكراني بانتظام مسيّرات باتجاه الأراضي الروسية ردا على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيه يوميا منذ أكثر من ثلاث سنوات.وليل الأربعاء الخميس “دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 105 مسيرات أوكرانية” 35 منها كانت تحلق باتجاه موسكو، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.وعقب ذلك، أعلنت وكالة الطيران المدني الروسية “روسافياتسيا” تعليق العمليات في المطارات الرئيسية في العاصمة، شيريميتييفو ودوموديدوفو وفنوكوفو، موقتا، لتعلن لاحقا رفع القيود.والأربعاء، قال سوبيانين إن 27 مسيّرة كانت متجهة أيضا نحو العاصمة الروسية قبل أن يتم إسقاطها.