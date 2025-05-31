زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودية إلى الضفة الغربية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في أول زيارة يقوم بها وزير سعودي للخارجية للضفة منذ أن احتلتها اسرائيل في 1967، وفق ما أفاد، مصدر في السفارة الفلسطينية في الرياض.وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن “وفداً وزارياً برئاسة وزير الخارجية سيتوجه إلى رام الله الأحد”.