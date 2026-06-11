ما الغريب في طبع 25 تريليون دينار عراقي ؟!

باسل عباس خضير

في الطوارئ والأزمات ، من السماح والمباح إن تلجا الحكومات لقرارات بالاستثناء لتمشية أمور البلاد ليس في العراق حصرا ولكن في اغلب البلدان ، والوضع الذي نعيشهمن شهور في غاية الاستثناء ، فاقتصادنا ريعي ويعتمد بشكل أساس وكبير على صادرات النفط ، وهذا المورد المهم انقطع كلا ثم في جزئه الكبير بعد الحرب التي تشنها أمريكاعلى إيران ، وما ترتب عن ذلك في إغلاق مضيق هرمز الذي يعد الممر البحري للعراق في عبور بواخر التصدير ، ومن سوء التدبر والتخطيط فان الخطوط البرية لتصدير النفط لم تكن بمستوى التحسب للأخطار ، والنتيجة التي يفرضها الواقع هو تصدير ما لا يزيد عن مليون برميل يوميا في أحسن الأحوال ، وذلك يشكل اقل من ربع الصادرات قبل الأحداث التي كانت بحدود أربعة ملايين برميل يوميا بموجب حصة اوبك + التي أذعن لها العراق ، والقادم من هذه الإيرادات لا يغطي إلا نسبة محدودة جدا من النفقات حتى حين يترفع سعر البرميل لأكثر من 100 دولار .وفي ظل محدودية الإيرادات وعدم كفايتها للإيفاء بالحد المقبول من المتطلبات ، فلا بد من ولوج البدائل التي تضمن استمرار الحياة لأكثر من 46 مليون من السكان ، اغلبهم يعيشون على الرواتب والمساعدات والدعم الحكومي ، اقلها لحين انجلاء الموقف الذي لا موعد ولا توقيت له ولا يزال يراوح بين الحرب والاتفاق ، ولان إيرادات النفط لا تكفي بالوضع الحالي لتغطية 25% من الرواتب ( لوحدها ) في أحسن الأحوال ، فلا بد من ولوج البدائل أما بتقليل الرواتب والنفقات او بفرض مزيدا من الضرائب والرسوم او برفع سعر الصرف او الاقتراض من هنا او هناك ، ولكل منها محاذير وتخوفات لأنها تفرض قيودا على القدرات الشرائية لغالية السكان ، وبلذات ممن يعيشون على الرزق الحلال من الرواتب او الأعمال ، وفي ظل مثل هذه الاحراجات ، فقد كان من المتوقع أن تلجا الحكومة ومن خلال سلطاتها المالية لإيجاد حلول كفوءة وفاعلة لتمشية الأمور على أن يعاد النظر بآثارها وتأثيراتها فيما بعد .ولكل هذه الأمور ، لم تكن تصريحات معالي وزير الخارجية فؤاد حسين غريبة عن الأسماع عندما ذكر في لقاء متلفز بان العراق لجا لطبع 25 تريليون دينار لأنا نعيش الأزمة الماليةباستمرار الحرب ، ولكن الذي اثار تساؤل البعض هو أن تكون إحاطة الجمهور علما بهذا الإجراء من خلال سياق الحديث في ذلك اللقاء وليس ببيان او إعلان رسمي ، كما انه طرح تساؤلات عن أسباب إحجام البنك المركزي العراقي المسؤول عن إدارة الدينار عن ذكر الموضوع ، وعدم صدور أية إشارات من وزارة المالية كونها الجهة الحكومية التي تدير المال العام ، او اللجنة المالية في مجلس النواب التي تمثل الشعب بشؤون المال ، وعدم الإفصاح عن طبع 25 تريليون دينار لتكون حجم الكتلة النقدية 125 تريليون ليس بالأمرالمخيف الذي يستحق الإخفاء ، لسبب أساس ومعروف وهو إن أكثر من نصف الكتلة مكتنزة وخارج التعامل المصرفي لعدة أسباب ، منها تتعلق بقناعات أصحاب النقود وأخرى تتعلق بضعف الثقة بالنظام المصرفي الحكومي والأهلي .والبعض يعتقد إن طبع مزيدا من العملة الورقية يتسبب في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق ، وكثيرون يبدون قلقهم من العودة لسياسات التعويم بما يجعل الأمور تجري على منوال ما يسود النقد في بلدان الجوار ، والبنك المركزي العراقي ينفي ما تقدم جملة وتفصيلا ، فقد اصدر توضيحاً ( قبل قليل )، بشأن “طباعةالعملة” ، وأشار فيه إلى إن هناك فرقا جوهريا ومهماً بين“خصم حوالات الخزينة” و“طبع العملة” على الصعيدينالفني والاقتصادي ، فخصم الحوالات يوفر سيولة ماليةًمؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة ، ويسترد عنداستحقاق الجوالة ، أما “طباعة العملة” فهي إصدار نقودجديدة بلا مقابل يُضخ في الاقتصاد مباشرة ، مما يفضيإلى تضخم مباشر وتآكل في قيمة العملة ، كما أنه لا يعاداسترداده ويمثل عبئاً نقدياً دائماً ، وهو أمر محظور تماماًبموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004م ،وعليه فإن التوصيف المبسط للعمليات الجارية على أنها“طباعة العملة” لا يعكس طبيعتها الفنية والمالية الحقيقية ، وما بين تصريح المعالي وتوضيح المركزي العراقي ، تتوسع فجوة الغرابة في الموضوع !! .