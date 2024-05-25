محكمة العدل الدولية تقرر الوقف الفوري للحرب على غزة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها العسكري ” على الفور ” على مدينة رفح جنوبى قطاع غزة،

ووصفت الوضع الإنساني بأنه “كارثي”.