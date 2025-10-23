مصدر إطاري:ضعف وفشل السوداني وراء المخطط التركي التدميري في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر إطاري ،اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل ضعف الحكومة العراقية الحالية لتنفيذ مخططه الرامي إلى تمديد بقاء القوات التركية في شمال العراق، في إطار مساعيه لإحياء ما يُعرف بـ”الإمبراطورية العثمانية الجديدة”.وقال المصدر، إن “الوجود العسكري التركي في العراق لا يهدف إلى مكافحة حزب العمال الكردستاني أو محاربة الإرهاب كما تدّعي أنقرة، بل يأتي خدمةً لأطماع أردوغان التوسعية الهادفة إلى إعادة بناء الإمبراطورية العثمانية الحديثة”.وأضاف أن “استمرار تواجد القوات التركية شمال العراق يعود إلى تعذر تنفيذ مشروع أردوغان حالياً، بسبب تورط بلاده في الملف السوري، الأمر الذي أجّل تحركاته تجاه العراق لحين تحسّن الظروف الإقليمية والدولية”.وأوضح  أن “أردوغان يعمل على إبقاء قواته داخل الأراضي العراقية بانتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على شمال العراق والتوسع باتجاه المناطق الغنية بالنفط، مستغلاً ضعف حكومة السوداني وعدم قدرتها على ممارسة أي ضغط حقيقي على أنقرة لوقف تجاوزاتها أو ردع مخططاتها”.

