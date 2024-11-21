مصدر برلماني يطالب بضرب أوكار الفساد الحكومي

مصدر برلماني يطالب بضرب أوكار الفساد الحكومي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مصدر برلماني، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى ضرب أوكار الفساد، فيما أكد مساندته القرارات والتوصيات التي تتخذها لجنة النزاهة النيابية.وقال المصدر، إن” تفعيل الدور الرقابي وتوجه اللجان الرقابية إلى الإسراع بحسم الملفات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحافظات كون هذه المؤسسات قد شابها نوع من الفساد المتراكم بدون رقابة ولا حساب”.وأضاف ان ” تشكيل تلك اللجان الرقابية النيابية بحسب الإخبارات الكثيرة حول المشاريع الخدمية والوهمية التي أرهقت الموازنة العامة عموما وموازنة المحافظات خصوصا”.

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