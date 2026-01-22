مصدر سياسي: الرئاسة البرلمانية ستحدد موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، أن رئاسة مجلس النواب تتجه، وبالتنسيق مع القوى السياسية الرئيسية، إلى تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل، ضمن المساعي الرامية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية.وقال المصدر، إن “رئاسة البرلمان قطعت شوطاً مهماً في مشاوراتها مع الكتل السياسية الفاعلة، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أولية لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد تهيئة الأجواء السياسية وضمان تحقق النصاب القانوني”.وأضاف أن “الاتفاقات بين القوى السياسية ركزت على ضرورة الإسراع بحسم هذا الملف، لما له من انعكاسات مباشرة على استقرار العملية السياسية واستكمال تشكيل السلطات الدستورية”، مشيراً إلى وجود “حرص مشترك على أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة”.وبيّن المصدر أن “اليومين المقبلين سيشهدان إعلاناً رسمياً عن موعد الجلسة، عقب استكمال الإجراءات التنظيمية داخل مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “رئاسة البرلمان تسعى لضمان مشاركة واسعة من النواب، بما يعكس حالة التوافق السياسي القائمة”.

