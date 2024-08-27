مصدر قضائي:إصدار مذكرتي إلقاء القبض على السارقين (نور زهير وهيثم الجبوري)

مصدر قضائي:إصدار مذكرتي إلقاء القبض على السارقين (نور زهير وهيثم الجبوري)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد أصدرت مذكرتي إلقاء القبض بحق كل من: “نور زهير”، و “هيثم الجبوري” المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف اعلامياً بـ”سرقة القرن”.وكان من المقرر أن يحضر نور زهير وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته في اليوم الثلاثاء إلا أنه لم يحضر وكذلك السارق هيثم الجبوري وكلاهما خارج العراق منذ أشهر.

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