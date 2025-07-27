مصدر قضائي:الحكم على (جمال الكربولي) بسنة واحدة بجريمة خيانة الأمانة

مصدر قضائي:الحكم على (جمال الكربولي) بسنة واحدة بجريمة خيانة الأمانة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، اليوم الأحد، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا الفساد المركزية حكمت رئيس حزب “الحل” جمال الكربولي بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.وقال المصدر ، إن المحكمة أصدرت حكمها على الكربولي وفق أحكام المادة 453 وفق قانون العقوبات العراقي “خيانة الامانة”.وكان الكربولي قد تم اعتقاله في نيسان/ أبريل من العام 2021 بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.يذكر أن المادة 453 من قانون العقوبات العراقي تتناول جريمة خيانة الأمانة، وتنص على أن كل من أؤتمن على مال منقول مملوك للغير أو عهد به إليه بأية كيفية كانت، أو سلم له لأي غرض كان، ثم استعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر، أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة.

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