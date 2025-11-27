نائب:أزمة الكهرباء لن تعالح إلا بإيقاف التدخل الإيراني

نائب:أزمة الكهرباء لن تعالح إلا بإيقاف التدخل الإيراني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدّد النائب كريم السراي، اليوم الخميس، على أن أزمة الكهرباء في العراق لن تُعالج إلا من خلال خطط استراتيجية بعيدة عن الضغوط السياسية الخارجية، وفي مقدمتها التدخلات الايرانية وأحزاب الإطار.وقال السراي في تصريح  صحفي، إن “الحكومة القادمة مطالبة بوضع رؤية طويلة الأمد لحل أزمة الكهرباء بعيداً عن الضغوط الإيرانية التي تعرقل المسارات الحقيقية للمعالجة”، لافتا إلى أن “الاعتماد على الحلول الترقيعية لن يضع حداً لمعاناة المواطنين”.وأضاف أن “الحكومة المقبلة يجب أن تعمل باستقلالية تامة في ملف الطاقة، وتنفّذ مشاريع إنتاج وتوزيع قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي”.وأشار السراي إلى أن “التحرر من الضغوط الخارجية يمكّن العراق من بناء قطاع كهربائي مستقر ومستدام”.

