نائب:الإتفاقيات التي وقعها السوداني مع تركيا خيانة للبلد

نائب:الإتفاقيات التي وقعها السوداني مع تركيا خيانة للبلد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، الخميس، التوغل التركي داخل الاراضي العراقية بالاحتلال الناعم، مؤكدا أن تركيا تنفذ انتهاكات مستمرة مبنية على أسس غير قانونية. وقال الحيدري في حديث صحفي، أن “الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني دون أي مسوغ قانوني”. وأضاف أن “تركيا تستغل الأوضاع في المنطقة لتنفيذ مساعيها لاحتلال جزء كبير من الأراضي العراقية في شمال العراق ، وطالب الحيدري الحكومة الاتحادية “بإعادة النظر في الاتفاقيات التي وقعتها بغداد مع أنقرة بشأن العمليات على حدود البلدين قبل وبعد 2003”.وأشار إلى أن “مجلس النواب سيكون له موقف وقرارات وتوصيات بشأن ما يجري من توغل تركي خطير داخل الاراضي العراقية”.

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