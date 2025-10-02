نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض استحواب سراق المال العام

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، أن رئاسة مجلس النواب لم تستجب لطلبات استجواب عدد من الوزراء والمدراء العامين المتهمين بالفساد، بسبب ضغوطات سياسية تهدف إلى إبقاء الأوضاع كما هي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، تجاهل طلبات استجواب وزير الكهرباء وعدد من الوزراء والمدراء العامين المتورطين في ملفات فساد، وذلك نتيجة اتفاقات سياسية غير معلنة أُبرمت لإنهاء ملف الاستجوابات مؤقتًا”.وأضاف، أن “ما يتم تداوله بشأن استجواب وزراء أو مدراء عامين خلال الجلسات المقبلة هو مجرد تصريحات إعلامية لا تعكس الواقع، في ظل غياب الجدية من قبل التحالفات السياسية في محاسبة الفاسدين المحسوبين على أحزابهم”.وأشار الحسيني إلى أن “عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب قدموا طلبات لاستجواب مسؤولين تنفيذيين، لكن رئاسة البرلمان تجاهلت تلك المطالب لدواعٍ سياسية معروفة الأهداف”.وختم بالقول: “الضغوطات السياسية المستمرة حالت دون تفعيل الاستجوابات، رغم المطالبات النيابية المتكررة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد”.

