نائب:العراق ليس له سيادة في ظل حكومة السوداني

نائب:العراق ليس له سيادة في ظل حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب باسم الغرابي، الثلاثاء، الحكومة العراقية الى ممارسة دورها الفعلي تجاه الجانب التركي، فيما أكد ان تركيا تتعامل مع العراق وفق مبدأ القوة والضعف في ظل غياب حكومي كبير عن المشهد. وقال الغرابي في تصريح  صحفي، ان “الحكومة العراقية تمتلك وسائل عديدة للضغط على الجانب التركي لمنع توغله داخل العراق”، مشيراً الى ان ” طريق التنمية كان يجب استغلاله لعدة أمور أهمها الملفان الأمني والمائي مع تركيا”. وتابع ان، “تركيا تعد من أكبر المستفيدين اقتصادياً من العراق، وبالرغم من ذلك تنتهك السيادة بشكل متواصل”، لافتاً الى ان الحكومة العراقية من المفترض أنها وضعت خطوط حمراء خلال الاجتماع الأخير مع تركيا”. وبرزت مطالبات نيابية بإيقاف عمل الشركات التركية المتواجدة في العراق، وغلق الحدود مع الجانب التركي من اجل الاضرار الاقتصادي بمصالحهم.

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