نائب:لن يستطيع السوداني إجراء تغيير وزاري دون موافقة الأحزاب

نائب:لن يستطيع السوداني إجراء تغيير وزاري دون موافقة الأحزاب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب محمد صيهود السوداني ،الاحد، إن ” الحكومة الحالية هي حكومة تحالفات سياسية وان اي تعديل للهيكل الوزاري لابد من اخذ راي الكتل السياسية التي شكلت الحكومة الحالية ولن يستطيع رئيس الوزراء اجراء التعديل الوزاري دون الرجوع للكتل السياسية لآخذ موافقتها ” .واضاف في حديث صحفي، ان ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طرح رغبته بإجراء التعديل الوزاري على قوى الاطار التنسيقي وكذلك على ائتلاف ادارة الدولة ، الا ان اراء الكتل السياسية اغلبها اعربت عن رفضها للتعديل”.وأشار إلى أن “سبب الرفض لانه سوف لن يحصل يحقق اهدافه بسبب قرب انتهاء الدورة الانتخابية الحالية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *