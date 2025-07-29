نائب يطالب وزير الخارجية بايداع خرائط المجالات البحرية إلى الأمم المتحدة

نائب يطالب وزير الخارجية بايداع خرائط المجالات البحرية إلى الأمم المتحدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب حيدر السلامي وزير الخارجية ،الثلاثاء، عن اسباب عدم إيداع خرائط  المجالات البحرية  بين العراق والكويت إلى الأمم المتحدة من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني؟.

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