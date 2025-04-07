الأعرجي: استهداف غزة من قبل إسرئيل خرقا لحقوق الإنسان

الأعرجي: استهداف غزة من قبل إسرئيل خرقا لحقوق الإنسان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في منظمة بدر الإيرانية والمرافق الشخصي السابق لقاسم سليماني مستشار الأمن القومي العراقي!! قاسم الأعرجي ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، أن ما يجري في قطاع غزة من استهداف للمدنيين والأطفال يمثل خرقاً واضحاً للقانون الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ، أن “ذلك جاء خلال استقباله في بغداد رئيس عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأدنى والأوسط، نيكولا فون أركس، حيث جرى بحث عمل البعثة الإنسانية في قطاع غزة والعراق، والتحديات التي تواجهها في مناطق النزاع، وسبل دعم جهودها الإنسانية”.وأضاف أن “اللقاء تناول نشاط اللجنة الدولية في العراق، والدور الذي تؤديه الحكومة العراقية في تسهيل عملها وتعزيز جهودها الإنسانية”.وأشار الأعرجي إلى “اهتمام العراق الكبير بحماية المدنيين”، لافتاً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق إستراتيجية وطنية لحماية المدنيين”.وفي ختام اللقاء، سلّم “الأعرجي نسخة من الإستراتيجية إلى المسؤول الدولي في الصليب الأحمر، للاطلاع عليها وتعزيز التعاون في هذا المجال”.

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