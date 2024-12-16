البارزاني وصالح يبحثان المستجدات السياسية في العراق والمنطقة

البارزاني وصالح يبحثان المستجدات السياسية في العراق والمنطقة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- بحث مسعود بارزاني مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح اخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة الملفات الراهنة في إقليم كوردستان.وجاء في بيان لمقر بارزاني، ان بارزاني استقبل، امس الأحد، في مصيف صلاح الدين، باربيل رئيس جمهورية العراق السابق، برهم صالح، مضيفا أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء، الآراء ووجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة الملفات الراهنة في إقليم كوردستان.

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