السوداني يعلن نجاح الزيارة الأربعينية برعاية الإمام الغائب وجهود العاملين وإيران

السوداني يعلن نجاح الزيارة الأربعينية برعاية الإمام الغائب وجهود العاملين وإيران
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 كربلاء/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (25 آب 2024)، نجاح خطة الزيارة الأربعينية.وقال السوداني خلال كلمة له بمناسبة انتهاء مراسيم ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، “اعظم الله الأجر لكل من ساهم وخدم وشارك في زيارة الأربعين”، مبينا أن “زيارة الأربعين صارت عنواناً للتمسك التأريخي بالقيم والمبادئ التي تركتها فينا الثورة الحسينية”.واضاف إن “كل العراقيين وضيوفهم  لا يتعاملون مع زيارة الأربعين على أنها حدث عابر بل هي حالة مستمرة من التواصل والبذل والعطاء”، لافتا الى “المبادرة إلى تأسيس اللجنة العليا للزيارة الأربعينية لتكون المنظم والمشرف على الجهد الذي يبذل من أجل إنجاح الزيارة”.وتابع: “أجدد تقديري إلى المضيف الأول وهو المواطن العراقي لكل ما وجدناه من كرم وسخاء وبذل وعطاء”، مشددا على ان “زيارة الأربعين مناسبة عقائدية وملحمة وطنية”.

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