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العراق يحتل المرتبة الرابعة بشراء “الماء” من تركيا!
ارتفاع الصادرات الإماراتية للعراق إلى 41%
خبير اقتصادي:حكومة السوداني منحت تراخيص عمل لأكثر من (196) ألف عامل أجنبي خلال الأشهر الخمسة الماضية
نائب:جيش مستشاري السوداني بلا فائدة ووجودهم خلافاً للقانون
أكثر من (60) مليون دولار استيرادات العراق من الأدوية الفرنسية
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الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن تجديد عقد المدرب كاساس
تعرّف على أهم مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم لهذا اليوم
تغيير اسم الدوري الممتاز لكرة السلة إلى دوري المحترفين للموسم 2024-2025
إدارة الزوراء:سنلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإلغاء قرار الأولمبية بحل الإدارة
مصدر رياضي:إعفاء الأمين المالي لاتحاد كرة القدم لعدم تملكه شهادة تخصصية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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رايتس ووتش:القضاء العراقي مسيس ولاتوجد كرامة للإنسان في ظل حكومة الميليشيات
تركيا تنفي مزاعم حكومة السوداني بإنهاء احتلالها في شمال العراق
لبنان تشكر إيران بالإيعاز لحكومتها في العراق برفع كميات النفط المرسلة لها للتغذية الكهربائية
الزراعة النيابية:رغم كل التنازلات التي قدمها السوداني لتركيا لم تستجيب لتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
نائب:اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني
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- اذاعة INN