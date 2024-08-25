العراق يحتل المرتبة الرابعة بشراء “الماء” من تركيا!

العراق يحتل المرتبة الرابعة بشراء “الماء” من تركيا!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس جمعية منتجي المياه المعبأة “يا شابي كياباشي”، اليوم الاحد، ان العراق احتل المرتبة الرابعة من بين أكبر المستوردين للمياه المعبأة التركية للعام الماضي.وقال “كياباشي” في تصريحات صحفية ، إنه بلغ قيمة قطاع المياه المعبأة في تركي، 31.1 مليار ليرة تركية في عام 2023، موضحا انه تم تصدير 391 ألفًا و 876 طنا بقيمة بلغت 74.4 مليون دولار .وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى زيادة حجم صادرات المياه إلى 395 ألف طن في 2024.وبين انه تم تصدير المياه إلى دول مختلفة مثل: ألمانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وبلجيكا، وهولندا، والدنمارك، وسويسرا، وجمهورية شمال قبرص التركية، ومالطا، وأذربيجان، وفرنسا، والنمسا، والولايات المتحدة واليابان، وليبيا، وإسرائيل 

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