المياه النيابية:المياه لا تكفي لسد عطش العراقيين والسوداني ملتهي بولايته الثانية

المياه النيابية:المياه لا تكفي لسد عطش العراقيين والسوداني ملتهي بولايته الثانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الخميس، أن إجمالي ما يصل إلى العراق من مياه نهري دجلة والفرات لا يتجاوز 40% من الحد الأدنى المطلوب لتأمين مياه الشرب وسقي البساتين، محذرة من كارثة مائية حقيقية.وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث صحفي، إن “المياه المتوفرة لا تكفي لتلبية احتياجات الشرب والزراعة، فيما يتم تعويض النقص الذي يزيد عن 60% من مخزون السدود الرئيسة، مثل سد الموصل، إلا أن هذا الحل مؤقت ولا يكفي لتلافي الأزمة”.وأضاف الجبوري أن “الوضع المائي وصل إلى مرحلة كارثية فعلياً، رغم غزارة الأمطار في تركيا، التي لا تزال تتحكم بإطلاق المياه وفق أرقام محدودة جداً، ما يثير تساؤلات حول دور الحكومة العراقية في حماية الموارد المائية ومنع الوصول إلى مرحلة حرجة”.وأشار إلى أن “محافظات الفرات الأوسط والجنوب هي الأكثر تضرراً من أزمة المياه حالياً، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة والحد من آثارها على الشرب والزراعة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *