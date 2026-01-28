اليوم ..أسعار صرف الدولار= 153500ديناراً

اليوم ..أسعار صرف الدولار= 153500ديناراً
آخر تحديث:

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 154 ألفاً و200 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 153 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.وفي أربيل،أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 154 ألفاً و600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *