انفراج بحري بين بغداد والكويت.. الإفراج عن الصيادين العراقيين وعودة الطاقم إلى البصرة

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع السلطات الكويتية يقضي بإطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي، على أن يعودوا إلى محافظة البصرة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح حسين أن الإفراج جاء بعد مباحثات الوفد العراقي مع الجانب الكويتي، وبطلب رسمي لمعالجة القضية، مشيراً إلى أن الصيادين سيعودون برفقة محافظ البصرة عقب استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

وأكد وزير الخارجية أن سرعة الاستجابة الكويتية تعكس رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات بين البلدين، ومعالجة الملفات العالقة عبر الحوار والتنسيق بعيداً عن التصعيد.

وكان توقيف زورق الصيد العراقي وطاقمه المؤلف من خمسة صيادين من قضاء الفاو قد أثار تفاعلاً واسعاً، في ظل تكرار الحوادث المرتبطة بحركة الصيد والمياه الحدودية، خصوصاً في منطقة خور عبد الله.