بالوثيقة..نائب:منع حرية التعبير عن الرأي خلافا للقانون والدستور

بالوثيقة..نائب:منع حرية التعبير عن الرأي خلافا للقانون والدستور
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة صادرة عن مكتب النائب رائد حمدان المالكي، مفاتحة رئيس مجلس الوزراء لتعديل مضمون التوجيهات الصادرة من بعض الوزارات والتي تقيد حرية التعبير عن الرأي وتمنع نقد الشخصيات السياسية.وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة، توجيهات بكتبٍ رسمية من الوزارات الى الدوائر التابعة لها، تمنع موظفيها من الظهور الإعلامي وإبداء الرأي “سياسياً”، مما شكل عاصفة من ردود الأفعال النيابية والشعبية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *