تحالف العزم يدعو السوداني الى صرف مستحقات الجيش العراقي السابق

تحالف العزم يدعو السوداني الى صرف مستحقات الجيش العراقي السابق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس تحالف العزم في ديالى، رعد الدهلكي، اليوم السبت (24 أيار 2025)، إلى التحرك العاجل لإنصاف آلاف العوائل التي أصبحت سبل عيشها وأرزاقها معلقة بين مؤسسات الدولة.وقال الدهلكي في بيان،  “أدعو رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى التحرك العاجل لإنصاف آلاف العوائل التي أصبحت سبل عيشها وأرزاقها معلقة بين مؤسسات الدولة في دوامة من المراسلات التي لا تنتهي”.وأضاف: “لقد آن الأوان لأن يضع بصمته وينصف الشيبة البيضاء وتضحيات أبناء الجيش العراقي السابق، وذلك بإطلاق مستحقاتهم لأكثر من عامين ونصف لم يتم صرفها منذ أكثر من 23 عاماً حتى اليوم”.وتابع الدهلكي: “ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، تتفاقم معاناة هذه الشريحة الكريمة، حيث أثّرت هذه الانقطاعات بشكل مباشر على حياتهم اليومية وعلى قدرة عوائلهم على تأمين المتطلبات الأساسية”.وأكد أن “إنصافهم اليوم هو إغاثة لهم من ضنك العيش ومواجهة صمودهم أمام قسوة الظروف، ليكون هذا الإجراء تتويجًا لأربع سنوات من الإعمار والإصلاح والبناء، وإنصافًا للطبقات الفقيرة”.

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