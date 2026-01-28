ترامب: أجريت مكالمة رائعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين مساء أمس الثلاثاء إنه أجرى محادثة رائعة ⁠مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وتبذل واشنطن ​جهودا دبلوماسية ​مكثفة ​للتوصل إلى وقف ‌دائم لإطلاق ‌النار ⁠وحل سياسي بين قوات ​ “قسد” الانفصالية، الشرع أصبح الآن الشريك الأفضل لدى واشنطن.

