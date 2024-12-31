تقرير بريطاني:(31.7 )مليار دولار قيمة المشاريع السوقية في العراق للشهر الماضي

تقرير بريطاني:(31.7 )مليار دولار قيمة المشاريع السوقية في العراق للشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مجلة “ميد بروجكتس” الانكليزية، أن سوق المشاريع في العراق ارتفعت إلى 8.6٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني.وقالت المجلة في تقرير نشرته ، إن العراق شهد زيادة كبيرة بنسبة 8.6 في المئة أو 31.7 مليار دولار في قيمة مشاريعها السوقية في نوفمبر / تشرين الثاني. ليحتل المرتبة الرابعة بعد الإمارات والسعودية وإيران.واضافت ان ارتفاع قيمة المشاريع في العراق تبين وجهة النظر القائلة بأن بغداد حولت تركيزها إلى إعادة بناء وتحديث البنية التحتية المتدهورة في البلاد.

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