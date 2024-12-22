تلبية لطلب عراقي..البرلمان العربي يعقد جلسة له في بغداد نيسان 2025

تلبية لطلب عراقي..البرلمان العربي يعقد جلسة له في بغداد نيسان 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البرلمان العربي، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، عن تلبية دعوة العراق لعقد جلسة في بغداد في نيسان المقبل.وبحسب وثيق صادرة عن البرلمان، فإنه “إشارة الى رغبة مجلس النواب العراقي بعقد جلسة البرلمان العربي في العاصمة العراقية بغداد لتعزيز التعاون البرلماني العربي في كافة المجالات، يسعدني بإحاطتكم بترحيبنا في البرلمان العربي بهذه الدعوة الكريمة لعقد جلسة البرلمان العربي في شهر ابريل 2025م في العاصمة العراقية بغداد”.واضافت انه “سيكون المكلف بالتنسيق والترتيب مع مجلسكم الموقر من طرف البرلمان العربي لعقد هذه الجلسة النائب أحمد الجبوري نائب رئيس البرلمان العربي، وسعادة مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة في البرلمان العربي”.

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