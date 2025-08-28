جلسة عائلية بين رشيد والطالباني..لمناقشة أحداث السليمانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني أبن عديل الأول ، الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى في مدينة السليمانية، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني”، مبينا انه “خلال اللقاء الذي حضره قوباد طالباني، ودرباز كوسرت رسول عضوا المكتب السياسي للاتحاد الوطني، جرت مناقشة التطورات السياسية والأمنية في البلاد وما حصل في السليمانية”.وأضاف: “كما تم التأكيد على ضرورة تذليل المعوقات كافة التي حالت دون دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.من جانبه، أعرب طالباني عن تقديره لدور رئيس الجمهورية وجهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يتابع الموضوع لتأمين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

