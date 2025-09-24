حزب طالباني:اهتمام حزب بارزاني على الامتيازات السياسية والمصالح الشخصية

حزب طالباني:اهتمام حزب بارزاني على الامتيازات السياسية والمصالح الشخصية
آخر تحديث:

 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الأربعاء،ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي يبدو مهتماً بشكل أساسي بكسب الأصوات والحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، على حساب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه إقليم كردستان”.وأضاف أن “هذا النهج يعكس تجاهلاً واضحاً لمشكلات المواطنين الأساسية”، مشيراً إلى أن “الاهتمام الأكبر للحزب يتركز على المقاعد والامتيازات السياسية”.وأكد السورجي أن “التركيز على المكاسب الانتخابية دون الاهتمام بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في الإقليم”، مطالباً جميع الأطراف السياسية بـ” العمل على تعزيز مصالح الشعب قبل الانخراط في الصراعات الانتخابية”.ويعاني إقليم كردستان منذ سنوات من أزمة مالية خانقة، بسبب سياسات أربيل الخاطئة في تعاملها مع الحكومة الاتحادية، فضلاً عن استمرارها بخروقات كبيرة تتعلق بتهريب النفط.ويعاني إقليم كردستان منذ سنوات من أزمة مالية خانقة ناجمة عن سياسات أربيل الخاطئة في التعامل مع الحكومة الاتحادية، فضلاً عن استمرار الخروقات المتعلقة بتهريب النفط، ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *