حزب طالباني:سنحقق نصرا انتخابيا يضيق الفجوة مع حزب بارزاني

حزب طالباني:سنحقق نصرا انتخابيا يضيق الفجوة مع حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ، الاحد ، انه سيحقق مقاعد اضافية خلال انتخابات الاقليم المقبلة وسيقلل الفجوة بينه وبين الديمقراطي بشكل كبير.وقال القيادي في الاتحاد احمد الهركي في حديث صحفي ، ان ” الاتحاد الوطني ووفق معطيات واقعية سيحقق مقاعد اضافية عما كانت عليه في الدورات السابقة والتي كان عددها 22 مقعدا”.واضاف ان ” النتائج المتوقعة تعود لعدة اسباب واقعية منها النظام الانتخابي الجديد الذي سيعتمد الدوائر المتعددة ، وكذلك الاشراف المباشر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابت ورصانة السجل البايومتري ” . وتابع ، ان ” النتائج التي حصل عليها الاتحاد الوطني في انتخابات مجالس المحافظات في نينوى وكركوك وديالى مؤشر على ان الاتحاد سيهدم الفجوة الكبيرة بينه وبين الديمقراطي الكردستاني في تحقيق المقاعد الكبيرة في برلمان الإقليم القادم ” .

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